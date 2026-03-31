Numa sala de aula de Santarém ouviu-se um alerta que pode salvar vidas

Testemunho de Sónia Luís e explicações clínicas de uma terapeuta da fala marcaram uma sessão na Escola Básica Mem Ramires, em Santarém. No Dia Nacional do Doente com AVC, fica a mensagem de que reconhecer os sinais e agir rápido pode salvar vidas e reduzir sequelas.