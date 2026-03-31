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Sociedade | 31-03-2026 15:01

Numa sala de aula de Santarém ouviu-se um alerta que pode salvar vidas

Numa sala de aula de Santarém ouviu-se um alerta que pode salvar vidas
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Testemunho de Sónia Luís e explicações clínicas de uma terapeuta da fala marcaram uma sessão na Escola Básica Mem Ramires, em Santarém. No Dia Nacional do Doente com AVC, fica a mensagem de que reconhecer os sinais e agir rápido pode salvar vidas e reduzir sequelas.

Um AVC pode surgir sem aviso, mudar uma vida em segundos e deixar marcas para sempre. Foi essa a mensagem deixada a 27 de Março na Escola Básica Mem Ramires, em Santarém, numa sessão de sensibilização promovida pelo GAM, onde alunos do 8.º ano ouviram, na primeira pessoa, o testemunho de quem sobreviveu a quatro AVC’s. A iniciativa, integrada na disciplina de Cidadania, ganha especial significado no Dia Nacional do Doente com AVC, assinalado na segunda-feira, 31 de Março, data que pretende alertar para uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal.

*Notícia desenvolvida numa próxima edição semanal de O MIRANTE

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