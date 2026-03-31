uma parceria com o Jornal Expresso
31/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-03-2026 11:53

Paulo Carolino é o novo comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira

Paulo Carolino é o novo comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Responsável sucede a Elviro Passarinho, é natural de Vila Franca de Xira e passou pelos bombeiros de Sacavém.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira tem um novo comandante, Paulo Carolino, natural da cidade, que sucede a Elviro Passarinho no cargo. A tomada de posse aconteceu na noite de segunda-feira, 30 de Março, no quartel dos bombeiros de VFX. Paulo Carolino passou pelos bombeiros de Sacavém e prometeu seriedade e compromisso na sua missão.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região