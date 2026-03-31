Sociedade | 31-03-2026 11:53
Pedro Carolino é o novo comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira
Responsável sucede a Elviro Passarinho, é natural de Vila Franca de Xira e passou pelos bombeiros de Sacavém.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira tem um novo comandante, Pedro Carolino, natural da cidade, que sucede a Elviro Passarinho no cargo. A tomada de posse aconteceu na noite de segunda-feira, 30 de Março, no quartel dos bombeiros de VFX. Pedro Carolino passou pelos bombeiros de Sacavém e prometeu seriedade e compromisso na sua missão.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Vale Tejo
25-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região