Região ainda longe da meta nacional de utilização dos cheques dentista

As Unidades Locais de Saúde (ULS) do Médio Tejo, Estuário do Tejo e Lezíria do Tejo registaram, no último ano, um total de 22.822 consultas de saúde oral, a emissão de 26.161 cheques-dentista e milhares de participantes em acções de prevenção e literacia. Um balanço positivo nas três entidades, mas mesmo assim ainda ficaram aquém da meta nacional do Governo de vir a ter uma adesão aos cheques dentista a rondar os 75%.

Os dados foram avançados a O MIRANTE pelas três ULS a propósito do Dia Mundial da Saúde Oral, assinalado a 20 de Março. Na ULS Médio Tejo foram 6.625 utentes referenciados para receber cheques-dentista, dos quais apenas pouco mais de metade - 3.384 - utilizaram o programa. A adesão foi particularmente elevada entre os jovens de 18 anos (70,1%), os idosos com complemento solidário (69,3%) e jovens de 16 anos (65,3%). Na área preventiva, 1.965 crianças foram referenciadas para higienistas orais, com 1.569 consultas realizadas (79,8%). A intervenção das quatro higienistas, distribuídas por todos os concelhos, garantiu proximidade no acesso. Em contexto escolar, segundo a ULS Médio Tejo, mais de 4.500 alunos participaram em acções de educação para a saúde oral no ano lectivo 2024/2025. Foram ainda aplicados vernizes de flúor a 1.630 crianças, realizados bochechos com fluoreto de sódio a 5.057 alunos e promovida escovagem supervisionada junto de 1.199 crianças.

Na ULS Estuário do Tejo, que serve os concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente, foram emitidos 10.819 primeiros cheques-dentista, com 4.124 utilizações, demonstrando uma evolução positiva face ao ano anterior, embora abaixo da meta nacional de 75%. Já a continuidade dos cuidados apresenta níveis muito elevados: dos 4.023 segundos cheques emitidos, 3.999 foram utilizados. A actividade assistencial registou um crescimento expressivo, atingindo 11.295 consultas de medicina dentária em 2025, face a 4.518 em 2024 e 2.272 em 2023, a que acrescem 1.634 consultas de higienista oral. A ULS assegura actualmente resposta nos cinco concelhos e reforçou a equipa com a contratação da primeira médica dentista para os quadros.

Por fim, na ULS Lezíria do Tejo foram emitidos 8.717 cheques-dentista destinados a crianças, jovens, grávidas, idosos, pessoas com VIH e utentes abrangidos pelo rastreio do cancro oral e as equipas realizaram 4.940 consultas curativas e preventivas, complementadas por acções de promoção da literacia que envolveram mais de 9.000 participantes em escolas, instituições e grupos prioritários.