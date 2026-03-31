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Sociedade | 31-03-2026 13:16

Roubo com ameaça na Póvoa de Santa Iria investigado pela PSP

assalto arma roubo mão armada
foto ilustrativa - foto dr
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Polícia está a investigar um roubo com ameaça e coacção ocorrido na Póvoa de Santa Iria. O caso teve origem num espaço comercial e estendeu-se à via pública junto ao Centro Comercial Serra Nova.

A PSP continua a investigar o roubo ocorrido no início do mês na Póvoa de Santa Iria, que começou no interior do supermercado Continente, prolongando-se posteriormente para as imediações do Centro Comercial Serra Nova.
Inicialmente surgiram rumores de um roubo de uma carteira a um homem, ocorrido no Centro Comercial Serra Nova, e de outro roubo no Continente. As autoridades confirmaram a O MIRANTE que se tratou apenas de uma única ocorrência, que ainda está a ser investigada, contrariando a ideia de que estariam em causa várias situações distintas.
“Foi registada apenas uma situação, consubstanciando um crime de roubo mediante ameaça e coacção, denunciado na Esquadra da Póvoa de Santa Iria. Desde então, a PSP, através das suas equipas de investigação criminal, tem vindo a desenvolver as diligências necessárias com vista à identificação dos suspeitos e ao completo esclarecimento dos factos, encontrando-se a investigação em curso”, explica a PSP.
A polícia reforça a importância da adopção de medidas de prevenção por parte da população, sobretudo em zonas comerciais e parques de estacionamento. Entre as recomendações estão evitar distracções com telemóveis ou auscultadores, não exibir objectos de valor em locais públicos e privilegiar áreas iluminadas e com movimento.
As autoridades aconselham ainda que, em caso de suspeita de estar a ser seguido, as pessoas procurem refúgio em estabelecimentos comerciais. Perante uma abordagem, deve manter-se a calma e evitar resistência, privilegiando sempre a integridade física.
A PSP recomenda também que, sempre que possível, sejam retidas características dos suspeitos e a direcção de fuga, informações que podem ser determinantes para a investigação.
Em situações de emergência, deve ser contactado o Número Europeu de Emergência, através do 112.

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