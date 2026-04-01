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Sociedade | 01-04-2026 10:00

Abrantes investe 1,7 milhões em nova rotunda junto ao hospital

Abrantes investe 1,7 milhões em nova rotunda junto ao hospital
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Entrada sul de Abrantes vai ser alvo de uma intervenção de fundo com a construção de uma rotunda de acesso ao Hospital Dr. Manoel Constâncio, numa obra avaliada em 1,7 milhões de euros.

A Câmara de Abrantes aprovou o projecto para abertura do concurso público da empreitada que prevê a construção de uma rotunda no cruzamento entre a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e a Avenida Dr. Santana Maia, junto ao Hospital Dr. Manoel Constâncio. O investimento tem um preço base de 1,69 milhões de euros e um prazo de execução de 210 dias. Segundo o presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, esta não será apenas uma obra rodoviária, mas uma intervenção urbana de maior dimensão. O autarca considera que a empreitada vem responder a problemas antigos naquela entrada da cidade, onde os passeios, o estacionamento, a sinalização e a circulação automóvel têm sido alvo de críticas.
A obra abrange uma área de cerca de 20.500 metros quadrados e inclui a requalificação dos acessos e das bolsas de estacionamento existentes no Largo Eng.º Bioucas. No final, a zona passará a contar com 151 lugares de estacionamento, mais 21 do que os actuais, além de seis lugares destinados a táxis e quatro reservados a pessoas com mobilidade reduzida. A intervenção contempla ainda a renovação das redes de água, esgotos, águas pluviais e iluminação pública, bem como a consolidação das encostas junto à Avenida Francisco Sá Carneiro, através da construção de muros em betão e da instalação futura de redes de protecção para evitar derrocadas.
Para o município, a empreitada terá impacto directo nos acessos ao hospital, mas também ao centro histórico, ao Mercado Municipal, à Loja do Cidadão e à Unidade de Saúde Familiar. Manuel Jorge Valamatos enquadra esta obra numa estratégia mais vasta de reorganização viária da cidade, apontando-a como o primeiro passo para futuras ligações à Escola Dr. Manuel Fernandes e à cidade desportiva. O objectivo da câmara é lançar o concurso público nas próximas semanas e arrancar com a obra ainda durante 2026.

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