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Sociedade | 01-04-2026 07:00

Azambuja avança com nova via a ligar Estrada do Mata-Burros e Quinta da Marquesa

Azambuja avança com nova via a ligar Estrada do Mata-Burros e Quinta da Marquesa
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Executivo aprovou proposta para dar início ao procedimento de elaboração do projecto para a construção de uma via rodoviária que é actualmente um caminho em terra batida.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade a criação de uma nova via rodoviária a ligar a Estrada do Mata-Burros e a Quinta da Marquesa, na zona nascente da vila de Azambuja. Actualmente a ligação faz-se através de um caminho de terra batida, com forte inclinação e condições de circulação muito precárias, o que, segundo a proposta, limita a mobilidade, coloca em causa a segurança e dificulta o acesso de veículos de emergência.
A aprovação da proposta, apresentada pelos vereadores do PSD, determina o início do procedimento para a elaboração do projecto de execução da nova via, incluindo o estudo técnico do traçado, soluções de estabilização, drenagem, pavimentação e sinalização, bem como a respetiva estimativa orçamental e cronograma de execução. Esta nova via permitirá criar uma ligação mais eficaz entre a zona nascente da vila de Azambuja, a sua zona norte e o acesso aos Casais dos Quatro Olhos, Casais do Farol, Casais de Vale Fornos, Vale Espingardeiro e Vale do Paraíso, encurtando percursos, reforçando a segurança rodoviária e melhorando significativamente a mobilidade das populações.
Fica ainda definido que a intervenção deverá ser incluída no Orçamento Municipal para 2027 e nos Planos Plurianuais de Investimento, garantindo o enquadramento financeiro necessário à sua concretização. O prazo inicialmente proposto, de 150 dias, acabou por ser retirado da proposta a pedido do presidente do município, Silvino Lúcio, por não considerar que nesse tempo fosse exequível elaborar o projecto. Segundo o vice-presidente há uma parcela daquele caminho que não pertence ao município pelo que terão de ser encetadas avaliações e feita proposta de compra ao seu proprietário.
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