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Sociedade | 01-04-2026 12:00

Bombeiros Municipais de Sardoal recebem reforço de equipamentos

Bombeiros Municipais de Sardoal recebem reforço de equipamentos
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Câmara de Sardoal adquiriu vinte conjuntos de fatos impermeáveis de alta visibilidade, num investimento superior a 2.300 euros.

A Câmara de Sardoal adquiriu 20 conjuntos de fatos impermeáveis de alta visibilidade para os Bombeiros Municipais. Representa um investimento superior a 2.300 euros. Os novos equipamento são compostos por calça e casaco. Permitem realizar tarefas operacionais em ambientes de precipitação e condições meteorológicas adversas, de forma mais segura e cómoda para os operacionais.

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