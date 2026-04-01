Bombeiros Municipais de Sardoal recebem reforço de equipamentos

A Câmara de Sardoal adquiriu 20 conjuntos de fatos impermeáveis de alta visibilidade para os Bombeiros Municipais. Representa um investimento superior a 2.300 euros. Os novos equipamento são compostos por calça e casaco. Permitem realizar tarefas operacionais em ambientes de precipitação e condições meteorológicas adversas, de forma mais segura e cómoda para os operacionais.