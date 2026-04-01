Sociedade | 01-04-2026 12:00
Conferência em Santarém sobre a importância do 25 de Abril
foto ilustrativa - foto dr
A iniciativa está agendada para dia 10 de Abril, pelas 18h00, no Convento de São Francisco, em Santarém.
“A importância do 25 de Abril para o futuro de Portugal” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A iniciativa está agendada para dia 10 de Abril, pelas 18h00, no Convento de São Francisco. O coronel Joaquim Correia Bernardo vai falar sobre “Razões próximas e os passos para o 25 de Abril”, enquanto o presidente da Academia Portuguesa de História, Miguel Corrêa Monteiro, vai discursar sobre o tema que dá mote à sessão.
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