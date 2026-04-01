Sociedade | 01-04-2026 17:26
Ferido grave em queda de parapente em Minde
Acidente aéreo ocorreu esta quarta-feira, 01 de Abril, em Minde.
Um homem ficou em estado grave, após ter sofrido uma queda quando praticava parapente, em Minde, no concelho de Alcanena. A vítima foi assistida e estabilizada no local pelos Bombeiros de Minde e encaminhada para o Hospital de Abrantes com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação
O Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo confirmou a O MIRANTE que o alerta foi dado por volta das 14h30 e no local estiveram onze operacionais dos Bombeiros Voluntários de Minde, elementos da GNR e da VMER. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes em estado grave.
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