Ferreira do Zêzere ganha nova Loja do Cidadão no coração da vila

As obras da futura Loja do Cidadão de Ferreira do Zêzere arrancaram na segunda-feira, 30 de Março, no centro da vila, num investimento de cerca de 700 mil euros, dos quais 550 mil são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O novo espaço vai nascer no antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos e concentrar vários serviços públicos num único local, numa aposta do município para travar a perda de respostas no interior. A empreitada entra agora no terreno com a instalação do estaleiro, depois de o auto de consignação ter sido assinado, e tem um prazo de execução previsto de 120 dias.

A nova infraestrutura vai reunir no mesmo edifício serviços como a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Segurança Social, o Balcão Único do Município e o Espaço do Cidadão, permitindo aos munícipes tratar de vários assuntos num só local e com maior proximidade. O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, sublinha que o objectivo da candidatura foi garantir a manutenção de serviços no concelho, reforçar a capacidade de resposta e simplificar procedimentos administrativos. Para o autarca, a proximidade e a simplificação são factores decisivos para melhorar a qualidade de vida da população.

A intervenção prevê também a requalificação de um edifício emblemático da vila, devolvendo-lhe utilidade pública e nova centralidade. Segundo o município, a Loja do Cidadão foi pensada de acordo com os mais recentes padrões de modernização administrativa, com especial enfoque no conforto, acessibilidade e eficiência do atendimento. Bruno Gomes considera que o investimento assume particular importância num território do interior, onde se tem assistido à perda gradual de serviços públicos, defendendo que este tipo de equipamentos contribui para a fixação de população e para a valorização do concelho. A autarquia anunciou ainda a assinatura de outra empreitada considerada estruturante: a construção de um Centro de Ocupação Juvenil na Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, destinado a actividades e projectos dirigidos aos jovens do concelho.