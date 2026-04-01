uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-04-2026 18:00

Homem conduzia sem carta em VFX e agrediu polícia na esquadra

preso algemas detido
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O que seria um procedimento administrativo e judicial padrão acabou por subir de tom já no interior das instalações da PSP.

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no dia 28 de Março, em Vila Franca de Xira, após ter sido interceptado a conduzir sem habilitação legal e, posteriormente, ter agredido um agente dentro das instalações policiais.
A ocorrência teve início durante uma acção de fiscalização rodoviária de rotina na freguesia de Vila Franca de Xira. Ao abordarem a viatura, os agentes verificaram que o condutor não possuía carta de condução. Perante a irregularidade, foi-lhe imediatamente dada voz de detenção.
O que seria um procedimento administrativo e judicial padrão acabou por subir de tom já no interior das instalações da PSP. Enquanto aguardava pelo processamento da detenção, o indivíduo injuriou verbalmente os agentes presentes e ainda agrediu fisicamente um dos polícias que se preparava para entrar ao serviço no momento.
Devido à resistência e à violência demonstrada, o suspeito foi conduzido às celas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP.
O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, onde um juiz determinará as medidas de coação adequadas, tendo em conta a acumulação dos crimes de condução sem habilitação legal com o de injúrias e agressão a agente da autoridade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região