Homem conduzia sem carta em VFX e agrediu polícia na esquadra

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no dia 28 de Março, em Vila Franca de Xira, após ter sido interceptado a conduzir sem habilitação legal e, posteriormente, ter agredido um agente dentro das instalações policiais.

A ocorrência teve início durante uma acção de fiscalização rodoviária de rotina na freguesia de Vila Franca de Xira. Ao abordarem a viatura, os agentes verificaram que o condutor não possuía carta de condução. Perante a irregularidade, foi-lhe imediatamente dada voz de detenção.

O que seria um procedimento administrativo e judicial padrão acabou por subir de tom já no interior das instalações da PSP. Enquanto aguardava pelo processamento da detenção, o indivíduo injuriou verbalmente os agentes presentes e ainda agrediu fisicamente um dos polícias que se preparava para entrar ao serviço no momento.

Devido à resistência e à violência demonstrada, o suspeito foi conduzido às celas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, onde um juiz determinará as medidas de coação adequadas, tendo em conta a acumulação dos crimes de condução sem habilitação legal com o de injúrias e agressão a agente da autoridade.