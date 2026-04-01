Insultou e ameaçou agente da PSP em estabelecimento comercial de Vila Franca de Xira
Homem acabou detido e vai agora responder em tribunal.
Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no dia 28 de Março, em Vila Franca de Xira, pelos crimes de ameaça e injúria dirigidos a um agente da autoridade.
A intervenção policial ocorreu no interior de um estabelecimento comercial, onde a PSP foi chamada a intervir para garantir a manutenção da ordem pública. No decorrer da acção, que visava sanar uma situação de conflito no local, o suspeito adoptou uma postura hostil, dirigindo várias ameaças e insultos ao polícia que se encontrava em funções.
Segundo o relato das autoridades, a agressividade do indivíduo não cessou com a intervenção inicial. Mesmo após ter sido imobilizado pelos agentes, o homem manteve uma conduta de resistência activa, dificultando a ação policial até ao momento da detenção.
Após o cumprimento das formalidades legais, o detido foi colocado em liberdade, tendo sido notificado para comparecer perante os serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte. O caso seguirá agora os trâmites na Instância Local de Vila Franca de Xira para o apuramento das responsabilidades criminais.