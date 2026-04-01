José Carlos Barreto assinala 40 anos de rádio com emissão a partir de Santarém

José Carlos Barreto vai assinalar quarenta anos de jornalismo radiofónico com uma emissão de rádio em FM e na Internet, no dia 7 de Abril, a partir da garagem da sua residência, em Santarém. Rádio Piranha, Rádio O Ribatejo e TSF Rádio Jornal, onde continua no ar, fazem parte do percurso de José Carlos Barreto.

O espaço reconvertido em estúdio improvisado é o seu local de bicicletas, obras inacabadas, comezainas típicas, música em escuta. “Neste lugar vive a rádio, como deve viver em muitos outros lugares, senão não existiria. Primeiro Pirata, depois na lei, depois uma vida inteira. São 40 anos de rádio que vou marcar dia 7 de abril. Radio Manifesto de Bordo. Porque todos os navios, têm um manifesto de bordo, tudo o que carregam, como cada um de nós. Eu nasci num navio, no Vera Cruz e tenho um manifesto de Bordo. Muitas dessas memórias vão agora para o ar. Reportagens, noticiários, ideias, conversas, com muitos amigos, os da rádio, que ficam aqui neste Manifesto de Bordo, Uma Rádio Por um Dia”, divulga o jornalista em nota enviada a O MIRANTE.

E como todas as rádios têm uma frequência, em frequência modulada, para esse dia, 107.1 Fm Estéreo, na zona de Santarém, o resto por ouvir na rede, para o resto do mundo – “radiomanifestodebordo.ismyradio.com”, acrescenta José Carlos Barreto.