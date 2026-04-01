Parque de campismo de Alpiarça continua fechado e sem rumo definido

O parque de campismo de Alpiarça continua fechado e sem solução à vista para a sua reabertura. A câmara municipal admite que há interessados no espaço, mas para já não existem propostas concretas que permitam avançar com um projecto, mantendo-se o impasse em torno de um equipamento turístico que está inactivo há vários anos. O assunto voltou a ser discutido na última reunião do executivo municipal, depois de o vereador Mário Pereira (CDU) ter pedido esclarecimentos sobre o ponto de situação do parque. O autarca lembrou que já tinha sido apontada a hipótese de recuperar o espaço através de uma concessão, mas frisou que, apesar do tempo passado, “a situação mantém-se”, sem qualquer evolução visível.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, garantiu que o município continua a procurar uma solução, mas afastou a possibilidade de o espaço voltar a funcionar nos moldes tradicionais de parque de campismo. Segundo explicou, os contactos e abordagens feitos por investidores apontam para conceitos turísticos diferentes, como glamping, eco-resorts ou parques aventura, com estruturas mais modernas e adaptadas às novas procuras do mercado. Sónia Sanfona adiantou ainda que a maioria das propostas pressupõe investimento privado, ao contrário do modelo anterior, em que foi o município a suportar os custos iniciais. Um dos principais entraves, reconheceu, está relacionado com a localização do espaço dentro da Quinta dos Patudos, o que impede a alienação do património.

Apesar das dificuldades, a presidente assegura que continuam a existir propostas em análise. O município está também a trabalhar com o Turismo do Ribatejo num estudo sobre o potencial do espaço, documento que já foi apresentado a operadores imobiliários e turísticos, com o objectivo de captar mais interessados para um futuro projecto. O historial do parque de campismo de Alpiarça é marcado por sucessivos encerramentos e reaberturas. Como O MIRANTE noticiou, o equipamento esteve encerrado entre 2002 e 2009, reabrindo depois de um investimento municipal superior a 95 mil euros. Em 2016 voltou a fechar portas, tendo mais tarde retomado a actividade turística, até acabar novamente encerrado.