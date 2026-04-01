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Sociedade | 01-04-2026 18:01

PSP detém septuagenário com taxa de álcool crime em Vila Franca de Xira

PSP detém septuagenário com taxa de álcool crime em Vila Franca de Xira
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O resultado revelou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,60 g/l, valor que ultrapassa o limite legal de 1,20 g/l a partir do qual a infração deixa de ser considerada contraordenação e passa a ser tipificada como crime.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 30 de Março, um homem de 73 anos por condução sob o efeito de álcool em Vila Franca de Xira.
A detenção ocorreu na sequência de uma acção de fiscalização rodoviária de rotina na freguesia de Vila Franca de Xira.
Segundo as autoridades, o condutor foi abordado pelos agentes e submetido ao teste de alcoolemia. O resultado revelou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,60 g/l, valor que ultrapassa o limite legal de 1,20 g/l a partir do qual a infração deixa de ser considerada contraordenação e passa a ser tipificada como crime.
Após a detenção em flagrante delito, o homem foi constituído arguido, sendo depois libertado até ao julgamento. Foi notificado para comparecer perante os serviços do Ministério Público, na Comarca de Lisboa Norte (Instância Local de Vila Franca de Xira).
O condutor poderá agora enfrentar sanções que incluem pena de prisão ou multa, além da inibição de conduzir. A PSP reforça o alerta para os perigos da condução sob o efeito do álcool, sublinhando que esta continua a ser uma das principais causas de sinistralidade rodoviária em Portugal.

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