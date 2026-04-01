Santarém assinala o Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 8 de Abril, vai ser celebrado em Santarém com a realização de uma sessão pública dedicada à promoção da saúde e bem-estar, que vai decorrer na Casa do Brasil, a partir das 15h00.

O Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 8 de Abril, vai ser celebrado em Santarém com a realização de uma sessão pública dedicada à promoção da saúde e bem-estar, que vai decorrer na Casa do Brasil, a partir das 15h00. A iniciativa vai contar com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Teresa Matias Ferreira, responsável pela abertura da sessão. A moderação estará a cargo da directora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Hélia Dias.

O painel de oradores integra especialistas de diversas áreas da saúde, como João Rimas, psiquiatra da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Teresa Gil Martins, pediatra no Hospital CUF Santarém e ainda representantes da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Segue-se um momento de debate aberto ao público, antes do encerramento.