Uma semana para fazer o bem mobiliza comunidade em Abrã

O Centro Social e Paroquial de Santa Margarida de Abrã (CSPSMA) vai promover uma semana dedicada a fazer o bem e a espalhar afectos. A iniciativa denominada Corrente de Afectos vai ser realizada no âmbito do Dia das Boas Acções, que se assinala a 12 de Abril, pretendendo a instituição dinamizar a actividade até dia 17 de Abril, envolvendo colaboradores, famílias e toda a comunidade.

Lançada pelo Departamento de Felicidade e Desenvolvimento de Recursos Humanos, a proposta é tão simples como realizar pequenos gestos de carinho no dia-a-dia, como oferecer uma flor, escrever um bilhete ou dedicar tempo a alguém, indo cada participante receber um cartão, cumprir a ação e passar esse cartão a outra pessoa, incentivando-a a continuar a corrente. O objectivo é criar uma cadeia de boas a ções que se multiplica e chega a cada vez mais pessoas, sendo ao longo da semana também construído um Mural das Boas Ações, onde serão partilhados testemunhos dos gestos realizados.

A iniciativa integra o projecto “Semear Afetos”, criado em 2015 com o objectivo de combater o isolamento social dos idosos, procurando o CSPSMA, através deste tipo de ações, responder às necessidades sociais da população e criar uma comunidade mais coesa, solidária e humana.