uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-04-2026 12:40

Aberta temporariamente a circulação da Estrada do Palácio, em Azambuja

Aberta temporariamente a circulação da Estrada do Palácio, em Azambuja
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Azambuja informa que, a título excepcional, o Caminho Municipal 305 - Estrada do Palácio - estará temporariamente aberto à circulação nos próximos dias.

A Câmara de Azambuja informa que, a título excepcional, o Caminho Municipal 305 - Estrada do Palácio - estará temporariamente aberto à circulação nos próximos dias. Esta medida visa permitir o acesso e a utilização do espaço junto ao Palácio das Obras Novas, no âmbito das celebrações da Sexta-feira Santa e Páscoa.

Apela-se a todos os munícipes que adoptem especiais precauções, uma vez que os trabalhos de reparação ainda se encontram em curso. Mais se informa que a utilização dos trilhos da Vala Real permanece interdita, dado que ainda não foram alvo de reabilitação, não estando reunidas as condições de segurança necessárias à sua utilização.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região