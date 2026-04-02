Sociedade | 02-04-2026 12:40
Aberta temporariamente a circulação da Estrada do Palácio, em Azambuja
A Câmara de Azambuja informa que, a título excepcional, o Caminho Municipal 305 - Estrada do Palácio - estará temporariamente aberto à circulação nos próximos dias.
A Câmara de Azambuja informa que, a título excepcional, o Caminho Municipal 305 - Estrada do Palácio - estará temporariamente aberto à circulação nos próximos dias. Esta medida visa permitir o acesso e a utilização do espaço junto ao Palácio das Obras Novas, no âmbito das celebrações da Sexta-feira Santa e Páscoa.
Apela-se a todos os munícipes que adoptem especiais precauções, uma vez que os trabalhos de reparação ainda se encontram em curso. Mais se informa que a utilização dos trilhos da Vala Real permanece interdita, dado que ainda não foram alvo de reabilitação, não estando reunidas as condições de segurança necessárias à sua utilização.
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