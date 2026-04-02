uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-04-2026 15:00

Alenquer instala 250 armadilhas para travar vespa asiática

Alenquer instala 250 armadilhas para travar vespa asiática
Foto: CM Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A acção incide sobretudo em meio urbano, onde a praga tem sido mais frequente. A monitorização será feita quinzenalmente até Maio.

O Município de Alenquer procedeu à instalação de 250 armadilhas em todo o concelho, com o objectivo de controlar a propagação da vespa asiática (Vespa velutina).
Esta espécie invasora, que se alimenta de abelhas e outros insectos polinizadores, tem provocado impactos significativos na biodiversidade local. A instalação das armadilhas incidiu sobretudo em meio urbano, onde se tem verificado uma maior ocorrência desta praga.
As armadilhas permanecerão no terreno até Maio, principalmente para a captura de vespas fundadoras, uma vez que estas são responsáveis pela criação de novas colónias, construindo ninhos primários onde podem ser geradas centenas de indivíduos. Durante este período, será realizada uma monitorização quinzenal das armadilhas, incluindo a contagem dos exemplares capturados e a substituição do líquido atractivo.
“Caso encontre alguma destas armadilhas, solicita-se que não a remova nem altere a sua localização, de forma a garantir a eficácia da acção. As mesmas serão recolhidas após o período indicado”, alerta o município.
Ao encontrar um ninho de vespa asiática, as pessoas devem reportar à Divisão de Ambiente ou ao Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer, evitando qualquer tentativa de remoção ou destruição por meios próprios.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região