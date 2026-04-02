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Sociedade | 02-04-2026 12:43

Alpiarça celebra elevação a concelho e incentiva o gosto pela leitura

Alpiarça celebra elevação a concelho e incentiva o gosto pela leitura
Goreti Meca, coordenadora da cultura da Câmara de Alpiarça, destaca a importância de incentivar hábitos de leitura desde a infância
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Comemorações dos 112 anos da criação do concelho de Alpiarça coincidem com o Dia Internacional do Livro Infantil e essa conjugação de efemérides levou à realização de várias actividades dedicadas aos mais novos, focadas no fomento do gosto pela leitura.

O Mercado Municipal de Alpiarça é palco das comemorações do 112.º aniversário da elevação a concelho, assinalada esta quinta-feira, 2 de Abril, com um programa dirigido às crianças do concelho. A coincidir com o Dia Internacional do Livro Infantil, a Câmara de Alpiarça apostou na realização da Feira do Livro Infantil, dinamizada pela livraria “Aqui há Gato”, e num conjunto de actividades dirigidas às crianças, nomeadamente o espectáculo “O Rapaz que Comia Livros”, numa tentativa de aproximar os mais novos do universo da literatura.
Para Goreti Meca, coordenadora da área da Cultura da Câmara Municipal de Alpiarça, este tipo de iniciativas enquadra-se num trabalho contínuo que tem vindo a ser desenvolvido no concelho. “Temos projectos para várias idades, desde o pré-escolar e, mais recentemente, também para bebés, procurando criar um primeiro contacto com o livro o mais cedo possível”, afirma.
A responsável reconhece que o desafio de incentivar a leitura é hoje maior, numa altura em que os ecrãs fazem parte do quotidiano das crianças, mas considera que o papel das famílias continua a ser determinante. Sublinha que “é importante aproveitar enquanto eles são mais pequenos”, acrescentando que ler uma história, mesmo que seja antes de dormir, cria hábitos e também momentos de proximidade. Ao mesmo tempo, destaca que a oferta de livros infantis é cada vez mais apelativa. “Há hoje livros com ilustrações fantásticas e histórias muito criativas, adaptadas às várias idades. Cabe-nos promovê-los e colocá-los ao alcance das crianças”, diz.

Neste trabalho, as bibliotecas públicas assumem um papel crucial, sobretudo para quem não tem facilidade em adquirir livros. “São espaços gratuitos e abertos à comunidade, onde todos podem ler. Os livros são para todos”, salienta Goreti Meca. Ainda assim, considera que a escola continua a ser o principal ponto de contacto das crianças com a leitura. “Nem todas têm acesso aos livros fora da escola, por isso o trabalho desenvolvido em contexto escolar, também através das bibliotecas, é fundamental”, acrescenta.
As comemorações do 112.º aniversário do concelho incluem ainda a inauguração do Arquivo Municipal, na Praça José Pinhão, um novo espaço dedicado à preservação da memória colectiva de Alpiarça, bem como a cerimónia de entrega de Medalhas Municipais, que decorre no Mercado Municipal.

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