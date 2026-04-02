Autarcas da Chamusca dão sinal de união em reunião com alunos da Universidade Sénior

Uma reunião entre o executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, a Câmara da Chamusca e os alunos da Universidade Sénior surge como mais um sinal da reaproximação institucional entre as duas autarquias, depois de anos de conflito político e judicial em torno do futuro daquela valência. Em Fevereiro deste ano, O MIRANTE noticiou que câmara e junta tinham retomado o diálogo para discutir a eventual adesão da Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande à rede concelhia, após um diferendo relacionado com o financiamento da instituição, que resultou muito por culpa das más relações entre os anteriores presidentes Paulo Queimado e Rui Martinho.

A convite do executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, reuniu com os alunos da Universidade Sénior para, juntamente com a vereadora Lisete Fidalgo, esclarecer dúvidas sobre a adesão à RUSCha – Rede das Universidades Sénior do Concelho da Chamusca. A iniciativa teve como objectivo recentrar o debate na resposta dada à população sénior e explicar as vantagens da integração numa estrutura concelhia mais articulada, num processo que pode representar o virar de página num dossier marcado por crispação nos últimos anos. “Importa realçar o fundamental: quando os autarcas se entendem, as pessoas ficam a ganhar”, afirmou Nuno Mira, sublinhando a importância de colocar os interesses dos alunos e da comunidade acima das divergências do passado. Para as autarquias, a cooperação entre município e união de freguesias é essencial para o desenvolvimento de projectos de interesse público.