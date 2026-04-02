Sociedade | 02-04-2026 12:52
Fiscalização da GNR resulta em 43 detenções e mais de 600 contraordenações
Entre as detenções há registo de 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem carta de condução, oito por desobediência, duas por resistência e coacção e uma por arma proibida.
O Comando Territorial da GNR de Santarém realizou uma operação semanal entre os dias 23 e 29 de Março, na qual registou 43 detenções. Entre as detenções há registo de 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem carta de condução, oito por desobediência, duas por resistência e coacção e uma por arma proibida.
Há a registar também 604 autos de contraordenação rodoviária, dos quais 130 por falta de inspecção, 36 por falta de iluminação e sinalização, 33 por falta de seguro, 31 relacionados com tacógrafos, 24 por falta de sistema de retenção, 21 por condução sob efeito de álcool e 19 por uso indevido de telemóvel.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Vale Tejo
01-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região