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Sociedade | 02-04-2026 12:52

Fiscalização da GNR resulta em 43 detenções e mais de 600 contraordenações

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Entre as detenções há registo de 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem carta de condução, oito por desobediência, duas por resistência e coacção e uma por arma proibida.

O Comando Territorial da GNR de Santarém realizou uma operação semanal entre os dias 23 e 29 de Março, na qual registou 43 detenções. Entre as detenções há registo de 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem carta de condução, oito por desobediência, duas por resistência e coacção e uma por arma proibida.
Há a registar também 604 autos de contraordenação rodoviária, dos quais 130 por falta de inspecção, 36 por falta de iluminação e sinalização, 33 por falta de seguro, 31 relacionados com tacógrafos, 24 por falta de sistema de retenção, 21 por condução sob efeito de álcool e 19 por uso indevido de telemóvel.

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