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Sociedade | 02-04-2026 17:32

Incêndio numa fábrica em Abrã mobiliza trinta operacionais

equipamentos bombeiros
foto ilustrativa
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Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira, 2 de Abril, nas instalações da fábrica Exaclen, em Abrã, no concelho de Santarém.

Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira, 2 de Abril, nas instalações da fábrica Exaclen, em Abrã, no concelho de Santarém. O alerta foi dado às 12h59 e as chamas afectaram uma zona de contentores de plástico e papelão, não tendo atingido o edifício.
O MIRANTE contactou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, que indicou que foram mobilizados para o local 30 operacionais e 13 veículos, dos Bombeiros de Pernes e Alcanede, que estiveram empenhados em travar a propagação do fogo e salvaguardar as estruturas adjacentes. A GNR também esteve no local. Não se registaram feridos e os meios encontravam-se em manobras de rescaldo no momento de contacto.

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