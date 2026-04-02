uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-04-2026 18:00

PCP acusa Câmara de Benavente de “negócio da doença” e convoca acção pública

PCP acusa Câmara de Benavente de “negócio da doença” e convoca acção pública
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A decisão da Câmara Municipal de Benavente de apoiar o regresso da gestão em parceria público-privada ao Hospital Vila Franca de Xira motivou críticas do PCP, que rejeita o modelo e anuncia uma iniciativa pública em defesa do Serviço Nacional de Saúde.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP manifestou oposição à moção aprovada na última reunião de câmara de Benavente, que defende o regresso da parceria público-privada (PPP) ao Hospital Vila Franca de Xira, considerando tratar-se de uma medida que não responde aos problemas do sector. O documento foi aprovado pelo executivo municipal com os votos favoráveis da AD e do Chega, a abstenção do PS e o voto contra da CDU. Os comunistas rejeitam a proposta, que surge, segundo referem, num contexto de degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de dificuldades no funcionamento do hospital, apontando como exemplo o encerramento da urgência obstétrica e a concentração desse serviço no Hospital de Loures.
Na nota de imprensa, o PCP considera que a gestão em regime de PPP não constitui solução para os problemas identificados, sustentando que estes resultam da falta de investimento, da dificuldade em reter profissionais e da ausência de um modelo de gestão eficaz. Acrescenta ainda que a moção traduz uma “manipulação política e ideológica”, ao classificar o fim das PPP como uma decisão ideológica e o seu eventual regresso como uma opção técnica.
Os comunistas acusam também o Governo de pretender alargar este modelo à gestão dos cuidados de saúde primários, referindo a possibilidade de a UCSP de Benavente vir a ser convertida numa USF modelo C, em regime de PPP. Defendendo um SNS “público, robusto e de qualidade”, o PCP sublinha que os hospitais privados devem funcionar com receitas próprias, sem recurso a financiamento público que garanta lucros. A Comissão Concelhia de Benavente do PCP anunciou a realização de uma concentração em defesa do Serviço Nacional de Saúde no dia 21 de Abril, em frente ao Centro de Saúde de Benavente, apelando à participação da população.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região