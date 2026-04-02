Trabalhadores da Nobre de Rio Maior vão para a 28.ª greve desde 2023

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, voltam à greve na segunda-feira, 6 de Abril, acusando a empresa de não querer rever os salários, nem se interessar pelas reivindicações. Esta é a 28.ª greve na empresa desde 2023. “O SINTAB [Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal] remeteu no passado dia 23 de Março de 2026, às entidades interessadas, o pré-aviso de greve dos trabalhadores da Nobre Alimentação para dia 6 de abril de 2026, na unidade de Rio Maior, durante todo o dia”, indicou, em comunicado, a estrutura sindical. A partir das 09h00, o piquete de greve estará em frente à fábrica de Rio Maior.

Os trabalhadores lamentam a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo e decidiram voltar à greve depois de, em Março, terem entregue uma moção à empresa. Assim, assumem que a administração “não irá fazer qualquer revisão salarial, nem se pronunciar pelas reivindicações dos trabalhadores”. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária.