VMER de Santarém destruída em despiste na EN118

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém ficou destruída na sequência de um despiste ocorrido na EN118, entre Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, e Muge, em Salvaterra de Magos, na tarde de quarta-feira, 1 de Abril.

Fonte da Protecção Civil confirmou que o acidente ocorreu cerca 15h30, quando a viatura, tripulada por um médico e um enfermeiro, seguia em marcha de emergência para uma ocorrência pré-hospitalar em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

O condutor terá perdido o controlo da viatura, acabando por se despistar. Apesar dos danos que deixaram a VMER completamente inoperacional, os dois tripulantes saíram ilesos, não tendo sido necessário accionar quaisquer meios de socorro para o local.

A perda total devido aos avultados danos materiais na viatura gerida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria obrigou o INEM a substituir a viatura de modo a garantir a operacionalidade do serviço.