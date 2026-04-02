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Sociedade | 02-04-2026 10:07

VMER de Santarém destruída em despiste na EN118

VMER de Santarém destruída em despiste na EN118
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A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um veículo de intervenção pré-hospitalar destinado ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém ficou destruída na sequência de um despiste ocorrido na EN118, entre Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, e Muge, em Salvaterra de Magos, na tarde de quarta-feira, 1 de Abril.
Fonte da Protecção Civil confirmou que o acidente ocorreu cerca 15h30, quando a viatura, tripulada por um médico e um enfermeiro, seguia em marcha de emergência para uma ocorrência pré-hospitalar em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.
O condutor terá perdido o controlo da viatura, acabando por se despistar. Apesar dos danos que deixaram a VMER completamente inoperacional, os dois tripulantes saíram ilesos, não tendo sido necessário accionar quaisquer meios de socorro para o local.
A perda total devido aos avultados danos materiais na viatura gerida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria obrigou o INEM a substituir a viatura de modo a garantir a operacionalidade do serviço.

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