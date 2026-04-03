Botijas de gás hilariante espalham-se pelas ruas do Forte da Casa

O consumo da chamada “droga do riso” é visível na vila do Forte da Casa. Os grupos que se juntam para inalar óxido nitroso acabam por deixar as botijas no chão, conforme aconteceu na Rua Dona Maria I, na lateral da Piscina Municipal do Forte da Casa. Naquela zona de passagem circulam dezenas de pessoas por dia, incluindo crianças que frequentam a piscina.

O consumo de óxido nitroso está a aumentar em Portugal, sendo que só este ano foram apreendidas, numa só operação, quase quatro mil botijas. Segundo a PSP, trata-se de um número quase sete vezes superior ao conjunto das apreensões dos últimos quatro anos. O óxido nitroso actua sobretudo sobre o sistema nervoso central e provoca estados de euforia, confusão e, dependendo da dose e da concentração, pode mesmo levar à inconsciência. A substância é inalada a partir de um reservatório sob pressão.

O consumo crónico e frequente desta droga pode levar a alterações neurológicas e pulmonares, mas mesmo consumida pontualmente também apresenta riscos elevados. Desde 2022, o óxido nitroso passou a integrar a lista de novas substâncias psicoactivas (NSP), o que, na prática, proíbe a sua produção, venda e posse fora dos circuitos industriais ou farmacêuticos devidamente autorizados pelo Infarmed. A venda ambulante, ao domicílio ou em eventos passou, por conseguinte, a ser ilegal, com coimas previstas para quem infrinja a lei.