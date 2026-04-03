Homenagem a Salgueiro Maia abre comemorações do 25 de Abril em Santarém

As comemorações do 25 de Abril em Santarém começaram esta sexta-feira, 3 de Abril, com uma homenagem a Salgueiro Maia, junto à estátua do Capitão de Abril, na data do seu falecimento, em 1992. O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, discursou em nome do município destacando a coragem, compromisso e juventude dos militares de Abril e desafiando os jovens a intervir mais na sociedade e a aderirem ao Orçamento Participativo Jovem, que pela primeira vez vai ser implementado.

“Tal como aqueles jovens que não esperaram que alguém decidisse por eles, também nós acreditamos que os jovens devem ter um papel ativo na construção do território. E é por isso que, este ano, o Município vai implementar o Orçamento Participativo Jovem: um instrumento concreto, com uma verba dedicada, que permitirá aos jovens apresentarem propostas e vê‑las tornar‑se realidade. Queremos equipá‑los para agir: para criarem soluções, responderem às necessidades que identificam e influenciarem, desde já, o futuro de Santarém”, afirmou Emanuel Campos.

O autarca quer que o Orçamento Participativo Jovem seja um projecto “onde as ideias não ficam na gaveta”, mas sim se transformam em decisões e em impacto real no território. “O Orçamento Participativo Jovem será um convite à responsabilidade, mas também um convite à imaginação. Um verdadeiro laboratório de cidadania ativa, onde se aprende a diagnosticar problemas, a transformar ideias em propostas, a priorizar, a argumentar e a defendê‑las em público”, vincou Emanuel Campos.

