Iniciativa sobre cultura cigana na Chamusca gera críticas por excluir comunidade local
Uma acção de capacitação sobre cultura cigana promovida pelo município da Chamusca acabou em polémica depois de um membro da comunidade local acusar a autarquia de falar sobre os ciganos sem ouvir os ciganos do concelho.
A iniciativa promovida pelo Município da Chamusca sobre “Cultura Cigana”, realizada na Biblioteca Municipal nos dias 11 e 12 de Março, levantou críticas na última reunião de câmara, depois de António Silva lamentar que nenhuma pessoa cigana da Chamusca tivesse sido convidada a participar. “Fazem uma iniciativa sobre a etnia cigana e não convidam nenhuma pessoa cigana da Chamusca. Nós é que vivemos cá. Nós é que sabemos dos nossos problemas”, afirmou, apontando o dedo a uma acção que pretendia precisamente reforçar o conhecimento e a inclusão.
Perante a crítica, a vereadora com o pelouro da Acção Social, Lisete Fidalgo, reconheceu a falha de comunicação, afastando qualquer intenção de desrespeito. “Não quisemos desrespeitar ninguém. Não passámos por cima de ninguém. Houve um mal-entendido por questões do gabinete e da pessoa que esteve a organizar. Pensamos que a associação tivesse esta ligação com a comunidade. Houve um lapso de comunicação”, explicou.
Segundo informação divulgada pelo município, a acção foi dirigida a docentes e técnicos que desenvolvem trabalho com as comunidades do concelho e foi dinamizada pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP), no âmbito da Acção 15 do Eixo 4 do CLDS 5G In.Pulsa. O objectivo passou por aprofundar o conhecimento sobre a história, identidade e diversidade cultural das comunidades ciganas, promovendo uma abordagem mais informada, inclusiva e respeitadora da diferença cultural.