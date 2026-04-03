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Sociedade | 03-04-2026 17:56

Jovem apanhado com soqueira junto a escola em Vila Franca de Xira

Jovem apanhado com soqueira junto a escola em Vila Franca de Xira
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Questionado pelos agentes, o jovem alegou que o objecto se destinava à sua protecção e defesa.

Um rapaz de 19 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a 30 de Março, na posse de uma soqueira, uma arma proibida, junto a uma escola de Vila Franca de Xira.
A Divisão Policial de Vila Franca de Xira efectuou a detenção durante uma acção de patrulhamento de rotina. O jovem foi avistado nas imediações de um estabelecimento de ensino, em plena via rodoviária, adotando uma "atitude descontextualizada" que, segundo as autoridades, colocava em causa a sua própria integridade física.
Após a abordagem inicial, os agentes tentaram compreender a conduta do indivíduo, que se mostrou permanentemente pouco colaborante. Perante o comportamento suspeito, foi realizada uma revista sumária, durante a qual foi encontrada a soqueira.
Questionado pelos agentes, o jovem alegou que o objecto se destinava à sua protecção e defesa. No entanto, uma vez que a soqueira é classificada como uma arma proibida pela legislação portuguesa, as autoridades procederam à sua detenção imediata.
O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira para primeiro interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).
A PSP diz que continuará a envidar esforços no sentido de erradicar todo o tipo de objectos ou engenhos ilícitos que sejam usados como armas de agressão, afirmou a força policial em comunicado, sublinhando o perigo que estes objectos representam para a integridade física dos cidadãos e, neste caso, para os alunos.

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