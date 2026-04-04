Novo comandante dos bombeiros de VFX promete competência e disciplina

Reforçar a capacidade operacional do corpo de bombeiros de Vila Franca de Xira, valorizar os seus bombeiros, investir na formação e garantir prontidão na resposta operacional à altura das necessidades da cidade, são algumas das prioridades para o novo comandante da corporação, Pedro Carolino, que tomou posse na última semana.

A cerimónia de tomada de posse reuniu bombeiros, familiares, autarcas, dirigentes e comandantes de corporações vizinhas, com Pedro Carolino a reconhecer a honra e a responsabilidade do desafio que agora abraçou.

Substitui no cargo o seu pai, Paulo Carolino, que exerceu funções de comandante em substituição durante dois anos, depois da saída do cargo por limite de idade de Elviro Passarinho. “Assumir o comando desta casa é uma grande honra mas também uma grande responsabilidade. É uma casa com uma história grande, com muita identidade e um papel muito importante na resposta à população”, frisou o responsável, lembrando a importância que gerações de bombeiros tiveram na construção da identidade da associação.

“O valor de um corpo de bombeiros mede-se pelas pessoas que o servem. Pela competência, disciplina, formação e espírito de missão. É com base nestes princípios que vamos continuar a trabalhar”, afirmou. Para o novo comandante, um corpo de bombeiros constrói-se todos os dias com trabalho, união e sentido de missão. “É isso que quero para esta casa. Vou assumir estas funções com seriedade, rigor e total dedicação. Neste comando vão encontrar exigência, compromisso, respeito e lealdade”, referiu.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE