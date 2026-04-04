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Sociedade | 04-04-2026 21:00

Ourém planta futuro com projecto que quer devolver vida às áreas ardidas

Ourém planta futuro com projecto que quer devolver vida às áreas ardidas
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Ourém assinalou o Dia da Árvore com o arranque simbólico do projecto “Ourém + Verde”, uma iniciativa que quer recuperar áreas afectadas pelos incêndios de 2022, promover a biodiversidade e envolver comunidade e turistas na reflorestação do concelho.

No Dia da Árvore, o município de Ourém pôs em destaque o projecto “Ourém + Verde”, uma iniciativa que junta recuperação ambiental, turismo sustentável e participação da comunidade para devolver vida às zonas mais afectadas pelos incêndios de 2022. A meta é ambiciosa: reflorestar o concelho com espécies autóctones e transformar cada visita turística num contributo simbólico para a regeneração do território. Uma das vertentes da iniciativa passa pelo apadrinhamento simbólico de árvores através das estadias turísticas realizadas no concelho, associando o sector do turismo a uma acção concreta de regeneração da paisagem. A ideia é que cada visita a Ourém possa deixar uma marca positiva no território, contribuindo para a reflorestação de zonas particularmente afectadas pelos incêndios florestais.
Mas o projecto não se fica pela plantação. Estão também previstas intervenções ligadas ao turismo de natureza e à educação ambiental, como a melhoria das acessibilidades na Praia Fluvial do Agroal e a instalação de estruturas naturais em madeira destinadas à nidificação e observação de aves, numa lógica de promoção da biodiversidade e fruição sustentável dos espaços naturais.
Para assinalar o arranque simbólico da iniciativa, o município reuniu participantes e representantes de instituições locais numa jornada de reflorestação em que foram plantadas 100 árvores autóctones. A acção marcou o início de um objectivo mais vasto: chegar às 1000 árvores plantadas em áreas afectadas pelos incêndios. O executivo municipal associou-se à iniciativa, sublinhando o compromisso do concelho com a sustentabilidade ambiental e com a valorização do património natural, numa altura em que a resiliência dos territórios face aos incêndios e às alterações climáticas ganha importância acrescida.
O projecto “Ourém + Verde” resulta de uma parceria entre o município e a ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, contando com financiamento do Turismo de Portugal no âmbito de iniciativas de valorização e sustentabilidade dos destinos turísticos.

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