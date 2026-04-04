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Sociedade | 04-04-2026 21:00

Politécnico de Santarém promove Semana da Interculturalidade

imigrantes aulas integracao estrangeiros
foto ilustrativa
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Iniciativa decorre entre os dias 7 e 14 de Abril, associada à EAPN Portugal.

O Politécnico de Santarém vai promover, entre os dias 7 e 14 de Abril, a Semana da Interculturalidade, associando-se assim, à iniciativa da EAPN Portugal. O programa visa estimular a reflexão sobre a necessidade de modelos de convivência intercultural que priorizem a igualdade de direitos e a inclusão social.
A iniciativa é vista como um contributo importante para a consolidação de uma cultura académica e social baseada na ética, no respeito mútuo e na valorização da diversidade. A participação é gratuita, mediante inscrição online, e inclui várias axtividades, entre as quais uma Oficina de Criação Artística, a realizar no dia 14 de Abril, dirigida a técnicos de intervenção social e a todos os interessados.
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