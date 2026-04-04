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Sociedade | 04-04-2026 19:00

Transporte a pedido no Cartaxo a partir de 13 de Abril

transporte a pedido taxi
foto ilustrativa
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Trata-se de um serviço de transporte em que o passageiro marca previamente a reserva da sua viagem, em táxi, em dias, locais ou horários sem cobertura da rede regular de transporte público.

O concelho do Cartaxo vai ter disponível, a partir de 13 de Abril, um novo modo de transporte de passageiros - o USO. Trata-se de um serviço de transporte em que o passageiro marca previamente a reserva da sua viagem, em táxi, em dias, locais ou horários sem cobertura da rede regular de transporte público. O tarifário será de 75 cêntimos em trajectos até 10 quilómetros e de 1,25 euros em viagens de 11 a 20 quilómetros.
O modelo criado em parceria entre a Câmara do Cartaxo e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), visa facilitar as deslocações da população. Para reservar viagem ou obter informações deve ser contactado o número telefónico gratuito 800 104 200, que funciona todos os dias úteis das 9h00 às 12h30. Este horário deve-se ao facto de, no período da tarde, ser necessário organizar as viagens, contactar os taxistas e confirmar as viagens aos passageiros, explica a Câmara do Cartaxo em comunicado. O interessado deve reservar a sua viagem até ao dia útil anterior. Os trajectos são optimizados consoante as reservas, para garantir o horário de chegada ao destino e o de regresso. As paragens do USO estão identificadas com placas próprias.

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