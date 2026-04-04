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Sociedade | 04-04-2026 16:11

Urgências fechadas obrigam grávida a dar à luz no quartel de Vila Franca de Xira

Urgências fechadas obrigam grávida a dar à luz no quartel de Vila Franca de Xira
Foto CMVFX
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Bombeiros e equipa médica da VMER de Vila Franca de Xira ajudaram a mulher a dar à luz no quartel, porque já não teve tempo de chegar às urgências de Loures. Novo comandante dos bombeiros admite preocupação com a situação e espera que o encerramento das urgências obstétricas de Vila Franca de Xira seja apenas transitório.

Passava pouco tempo das três da tarde quando uma mulher, em iminente trabalho de parto, chegou ao quartel dos bombeiros de Vila Franca de Xira, levada por familiares, tendo acabado por ter a criança dentro de uma ambulância que estava estacionada no edifício. Alegadamente, a mulher ainda se terá deslocado previamente às urgências do Hospital Vila Franca de Xira, tendo-lhe sido dito que as urgências obstétricas estavam encerradas e que deveria rumar ao Hospital de Loures para dar à luz. Já não conseguiu lá chegar.
A parturiente chegou ao quartel de VFX no dia 31 de Março em iminente trabalho de parto e os bombeiros da corporação não perderam tempo, começando de imediato os procedimentos necessários ao nascimento da bebé, tendo também sido accionada a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira para apoiar no nascimento da criança. A parturiente foi colocada dentro de uma ambulância, estacionada no quartel, e foi aí que acabou por dar à luz. A criança nasceu às 15h39, segundo informação dos bombeiros, tendo depois do parto sido a mãe e a criança encaminhada para o Hospital Vila Franca de Xira, onde ficaram em observação. Ambas estão bem de saúde.
A situação, no entanto, veio chamar novamente a atenção para a polémica decisão do Governo de encerrar as urgências obstétricas do Hospital VFX. Pedro Carolino, o novo comandante dos bombeiros de VFX, admite a O MIRANTE alguma preocupação com a possibilidade destas situações voltarem a acontecer, embora diga esperar que o encerramento das urgências seja apenas um constrangimento temporário.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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