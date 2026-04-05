uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-04-2026 10:00

Apoio a associação que desenvolve projecto social em Vale de Estacas

sala de aula crianças infantário
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Santarém decidiu atribuir 6.920 euros ao Lar Evangélico Nova Esperança, na qualidade de entidade promotora do Projeto Agir+.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário no valor total de 6.920 euros, ao Lar Evangélico Nova Esperança, na qualidade de entidade promotora do Projeto Agir+, no bairro de Vale de Estacas. Desse montante, 4.920 euros destinam-se à realização de obras a fiscalizar pelos serviços municipais e o restante para aquisição de desumidificadores e eventuais obras de manutenção das instalações.

Conforme se lê na proposta presente a reunião de câmara, o Projeto Agir+ desenvolve uma intervenção dirigida a crianças, jovens e respectivas famílias em situação de vulnerabilidade, visando apoiar e contribuir para o aumento das competências sociais, educacionais e profissionais dessa população. É um projecto financiado pelo Programa Escolhas, desenvolvido desde 2016 pelo Lar Evangélico Nova Esperança, que tem contado com a colaboração da Câmara de Santarém. Um dos compromissos assumidos pelo município passa pela cedência de instalações para funcionamento das actividades do projecto no Bairro de Vale de Estacas, em Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região