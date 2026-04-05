Entrada da Verdelha do Ruivo continua a ser uma lixeira Sobrantes de obras e carros abandonados continuam a fazer parte da paisagem da Verdelha do Ruivo. Moradores estão indignados - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Despejos ilegais durante a madrugada transformaram a entrada da Verdelha do Ruivo, em Vialonga, num vazadouro de lixo a céu aberto. Moradores exigem fiscalização e soluções urgentes para um problema que se arrasta sem fim à vista.

Os moradores da Verdelha do Ruivo, em Vialonga, não se conformam com a impunidade de quem, durante a madrugada, se desloca à localidade para efectuar despejos ilegais de restos de obras, como tijolos, pladur, madeiras, entre outros sobrantes, e exigem fiscalização por parte das autoridades competentes. A entrada da Verdelha do Ruivo, na Rua Humberto Delgado, transformou-se num vazadouro de lixo a céu aberto, ao qual se juntam pelo menos três automóveis abandonados que degradam a paisagem há mais de um ano.

O terreno é particular e, segundo um dos moradores mais antigos, chegou a estar prevista a sua vedação, o que nunca veio a concretizar-se. A paragem da Carris Metropolitana apresenta um dos vidros partidos e, mesmo ao lado, houve quem tivesse o descaramento de deixar sacos com tijolos na via pública.

Conforme O MIRANTE tem noticiado diversas vezes, a situação é recorrente. Testemunhas relataram ao nosso jornal que, no dia seguinte à recolha do lixo, são efectuados novos despejos. Os residentes manifestam ainda descontentamento com a relocalização dos contentores de resíduos urbanos para o interior da localidade. Segundo referem, os contentores estão sempre cheios, o que provoca maus cheiros, sobretudo durante o Verão.

Uma das soluções poderia passar pela instalação de câmaras de videovigilância, defendem os moradores, embora considerem pouco provável a sua implementação. Em Janeiro, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira explicou a O MIRANTE que a instalação de sistemas de videovigilância em espaço público depende do cumprimento de requisitos específicos e da autorização das forças policiais, a que acrescem as normas previstas no Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). “Actualmente, esta localização não se encontra definida como prioritária para este tipo de intervenção”, respondeu a autarquia.