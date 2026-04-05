ISLA Santarém celebra 42 anos com novo curso e motivação para continuar a criar impacto na vida das pessoas

O ISLA Santarém assinalou no sábado, 28 de Março, 42 anos de actividade, numa cerimónia que encheu a Igreja da Graça, no centro histórico da cidade, e que voltou a evidenciar o papel da instituição na formação de jovens e adultos do distrito. Com uma filosofia de proximidade e ambiente familiar, o presidente da instituição, agora reconhecida como instituto politécnico, destacou a importância de valorizar os alunos e de acompanhar as mudanças do ensino superior. Durante a sessão foi apresentada a nova campanha de comunicação do ISLA, e anunciado o lançamento, já no próximo ano lectivo, de um mestrado em Gestão de Projectos.

A criação do novo curso é uma prova da vitalidade e juventude da instituição, que pretende reforçar a oferta formativa e a ligação ao tecido empresarial da região. As comemorações reuniram a comunidade académica, antigos alunos e representantes de várias entidades locais. O programa incluiu momentos de reconhecimento a docentes e colaboradores, a entrega de prémios aos melhores estudantes e a atribuição de diplomas a quem concluiu a formação. Ao longo da cerimónia foram recordados os principais marcos das últimas quatro décadas como a residência de estudantes no centro histórico, que é também um exemplo de reabilitação urbana de um edifício antigo.

O presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, deixou uma mensagem centrada na necessidade de adaptação contínua. “As instituições têm de se refundar sempre que necessário para acompanhar os tempos e proporcionar aos nossos estudantes o conforto e as condições para desenvolverem o seu projecto de vida”, afirmou no final da cerimónia, em declarações a O MIRANTE, sublinhando o trabalho da equipa de professores e colaboradores.

O dirigente destacou ainda que o ensino superior vive um período de transformação profunda, também do ponto de vista legislativo. “Essas alterações vão obrigar as instituições a reorganizarem-se numa lógica diferente, alinhada com o que já acontece no espaço europeu, e nós também o faremos”, garantiu. A integração no grupo Ensino Lusófona foi outro dos pontos referidos por Domingos Martinho, que, sublinha, dá mais robustez ao projecto educativo em Santarém. “Com as sinergias do grupo, estou certo de que, daqui a um ou dois anos, teremos um projecto ainda mais forte e consolidado”, afirmou.

No seu discurso, perante alunos, professores, funcionários e familiares dos alunos, além de convidados, Domingos Martinho realçou que o ISLA Santarém é um lugar onde se aprende a pensar, e a decidir. O presidente do instituto sublinhou que o verdadeiro valor de uma instituição não se mede apenas pelo que ensina, mas também pelo impacto que tem na vida das pessoas. Aos diplomados, realçou que terminarem o curso é um momento em que ganham liberdade e passam a construir autonomia.

Na oração de sapiência, Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático e doutor em Direito, realçou que o ISLA Santarém é um marco da liberdade de ensino, sublinhando que o ensino não pode ser um monopólio do Estado, mas sim da liberdade das pessoas. Destacando que o Estado faz concorrência desleal ao ensino privado, Jorge Bacelar Gouveia salienta que o desafio do ensino é a qualidade, num tempo em que as pessoas são invadidas pela quantidade. Uma quantidade de informação, de bytes, de dados, acrescentou, que nos está a afundar e que são muitas vezes completamente inúteis.