Mais de 13 mil atendimentos sociais registados em Vila Franca de Xira em dois anos

O auditório da Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira recebeu a reunião plenária do Conselho Local de Acção Social de Vila Franca de Xira (CLAS), onde se ficou a saber que nos últimos dois anos foram feitos mais de 13 mil atendimentos sociais no concelho. No encontro foi apresentado o relatório síntese do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), que inclui o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) e o acompanhamento no âmbito do Rendimento Social de Inserção (RSI). Entre Abril de 2023 e Junho de 2025, o SAASI realizou 13.076 atendimentos, afirmando-se como uma estrutura de proximidade na resposta às situações de vulnerabilidade social. No mesmo período, foram registados 10.038 atendimentos no âmbito do RSI, permitindo um acompanhamento mais próximo dos agregados beneficiários e uma maior articulação com as respostas locais.

Durante a sessão foram aprovados por unanimidade vários documentos estruturantes para a intervenção social no território, entre os quais o Relatório de Execução do Plano de Acção 2025, a actualização do diagnóstico social e o Plano de Acção do Plano de Desenvolvimento Social para o período 2026-2027.

A sessão contou com a participação de 59 entidades e 80 conselheiros. Entre os resultados apresentados, o município destaca o reforço das respostas dirigidas à população idosa, a dinamização de iniciativas de combate ao isolamento social e a implementação de programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Neste âmbito, foi sublinhado o impacto do Programa Garantia para a Infância, que no concelho abrangeu 2.460 agregados familiares e mais de quatro mil crianças.

Durante a reunião, foi ainda aprovada a nova constituição do Núcleo Executivo do CLAS de VFX, que passa a integrar novos representantes das juntas de freguesia e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, eleitos entre os seus pares. Esta alteração, diz a câmara municipal, pretende reforçar a representatividade e a participação das entidades locais na dinamização da Rede Social.

No decorrer da sessão foi também apresentado o programa “Crianças no Meio do Conflito”, que tem vindo a ser dinamizado pelo Núcleo de Infância e Juventude de Vila Franca de Xira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A iniciativa consiste num programa de educação parental dirigido a pais em processo de separação ou divórcio, com o objectivo de reduzir a conflitualidade entre progenitores e proteger o bem-estar emocional das crianças.