Sociedade | 05-04-2026 21:00
Rio Maior apoia Clube de Caçadores com mais de 11 mil euros
Município apoia o Clube de Caçadores do concelho de Rio Maior, numa medida que visa reforçar as condições para a prática desportiva na área do tiro.
A Câmara Municipal de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro de 11.614 euros ao Clube de Caçadores do concelho com o objectivo de reforçar as condições para a prática desportiva de tiro. O subsídio é destinado à aquisição de máquinas de lançamento de pratos para instalação na sede do clube.
A decisão foi aprovada em reunião do executivo, realizada no dia 13 de Março, tendo o apoio sido entregue pelo presidente da autarquia, Filipe Santana Dias, e pelos vereadores Lopes Candoso e Miguel Santos.
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