Arrancaram as obras no loteamento Ferromax em Azambuja

Já tiveram início as obras de urbanização do loteamento Ferromax, em Azambuja, numa intervenção promovida pelo município que consiste na execução de passeios, pavimentação de estradas e colocação de sinalização rodoviária. A intervenção envolve um investimento municipal de 524.170 euros, com conclusão prevista para Novembro deste ano.

A área abrangida pela empreitada compreende a Rua André Pessoa, a Avenida da Feira de Maio, a Rua da Escola Secundária, a Rua Maestro João Coelho, a Avenida do Município dos Mosteiros, a Rua Francisco Garcês de Brito e a Rua D. Guiomar da Silveira. Nesta fase, estão a ser executados os trabalhos de construção de passeios. A Câmara de Azambuja procurará minimizar as perturbações à mobilidade e agradece a compreensão pelos incómodos que as obras possam causar.