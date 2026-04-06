uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-04-2026 15:00

Azambuja e Cruz Vermelha de Aveiras celebram protocolo na área do socorro

Azambuja e Cruz Vermelha de Aveiras celebram protocolo na área do socorro
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Azambuja e a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um protocolo de cooperação no âmbito da Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS), que reforça o trabalho conjunto na gestão operacional, logística e financeira da CMOS.

A Câmara de Azambuja e a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um protocolo de cooperação no âmbito da Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS), que reforça o trabalho conjunto na gestão operacional, logística e financeira da CMOS.
O acordo, celebrado a 1 de Abril, estabelece uma divisão de responsabilidades entre as duas entidades, em que a Cruz Vermelha assegura o funcionamento permanente da central, com operadores dedicados ao atendimento, triagem e encaminhamento de ocorrências. Por sua vez, o município garante o suporte financeiro, através de uma verba anual superior a 36 mil euros.
A CMOS centraliza as chamadas de emergência e coordena a resposta a situações de risco como incêndios, cheias e outras ocorrências. O novo protocolo dá continuidade à colaboração já existente entre as duas entidades e reforça a gestão integrada dos recursos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região