Azambuja e Cruz Vermelha de Aveiras celebram protocolo na área do socorro

A Câmara de Azambuja e a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um protocolo de cooperação no âmbito da Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS), que reforça o trabalho conjunto na gestão operacional, logística e financeira da CMOS.

O acordo, celebrado a 1 de Abril, estabelece uma divisão de responsabilidades entre as duas entidades, em que a Cruz Vermelha assegura o funcionamento permanente da central, com operadores dedicados ao atendimento, triagem e encaminhamento de ocorrências. Por sua vez, o município garante o suporte financeiro, através de uma verba anual superior a 36 mil euros.

A CMOS centraliza as chamadas de emergência e coordena a resposta a situações de risco como incêndios, cheias e outras ocorrências. O novo protocolo dá continuidade à colaboração já existente entre as duas entidades e reforça a gestão integrada dos recursos.