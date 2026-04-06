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Sociedade | 06-04-2026 10:34

CAD recebe duas novas viaturas para transporte de atletas

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Viaturas foram entregues pela Câmara de VFX no âmbito do Orçamento Participativo de 2022.

O Clube Académico de Desportos (CAD), da Póvoa de Santa Iria, conta com duas novas viaturas para transporte dos seus atletas.
As carrinhas foram formalmente entregues pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sábado de manhã, uma vez que foram adquiridas no âmbito do “Orçamento Participativo-Entidades”, de 2022.
Na ocasião, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que “todos os anos uma fatia do orçamento municipal é colocada à disposição dos cidadãos e das associações para indicarem investimentos que fazem falta” e que, após o processo de votação, os projectos vencedores são concretizados, como foi o caso da aquisição das novas viaturas para o CAD.
O OP 2025 do Município de Vila Franca de Xira, com uma dotação orçamental de 1.000.000,00 euros, encontra-se em fase de análise técnica das 47 propostas submetidas, das quais 16 na vertente geral e 31 na vertente destinada às entidades.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

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