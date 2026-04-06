Sociedade | 06-04-2026 20:27
Dois feridos em despiste de Porsche junto às portagens de Torres Novas
Um despiste de um Porsche 911 provocou dois feridos ligeiros ao início da noite desta segunda-feira, 6 de Abril, na Auto-Estrada 1, ao quilómetro 93,745, no sentido sul–norte, na zona das portagens de Torres Novas.
Um despiste de um Porsche 911 provocou dois feridos ligeiros ao início da noite desta segunda-feira, 6 de Abril, na Auto-Estrada 1, ao quilómetro 93,745, no sentido sul–norte, na zona das portagens de Torres Novas.
Segundo informação dos bombeiros, as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Leiria, sem indicação de gravidade. O acidente envolveu apenas o veículo ligeiro.
A circulação fez-se com algumas condicionantes enquanto decorriam as operações de socorro e limpeza da via.
As causas do despiste não são conhecidas.
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