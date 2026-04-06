Moradores da Rua do Vale Franco continuam a reclamar alcatrão na estrada

Joaquim Ferreira é um dos moradores da Rua de Vale Franco, no concelho de Santarém, que exige há vários anos o alcatroamento da via que serve a sua habitação. Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém voltou à carga, lembrando que a via em terra batida, que serve atravessa freguesias do concelho – Abitureiras, Moçarria e Várzea -, continua com o piso bastante degradado e é um tormento para os automobilistas que ali circulam.

O vereador com o pelouro das Obras Municipais, Pedro Gouveia, afirmou que vai voltar a analisar o assunto, lembrando também que se trata de um investimento considerável porque a intervenção carece de projecto, não se limitando a um simples asfaltamento. Mas garantiu que o tema não está esquecido, embora a autarquia tenha vindo a dar prioridade ao arranjo de estradas afectadas pelas tempestades. Também o presidente João Leite sublinhou que não é possível chegar a todo o lado ao mesmo tempo.

A estrada, com cerca de dois quilómetros de extensão, pertence a três freguesias. Os primeiros 200 metros da Rua do Vale Franco pertencem à freguesia da Várzea, numa zona onde não há moradores; mais de um quilómetro pertence à freguesia da Moçarria, e nesse troço serve oito famílias; e os últimos 200 metros pertencem à freguesia de Abitureiras, num troço que também não tem habitantes. “O facto de a estrada pertencer a três freguesias não ajuda a que o problema se resolva. Mas se os moradores estão todos na freguesia da Moçarria, se alcatroassem a parte da estrada que pertence a essa freguesia já facilitava a vida dos moradores. Estamos a falar de cerca de um quilómetro de estrada que poderia ser facilmente arranjada”, afirmou Joaquim Ferreira a O MIRANTE, em reportagem feita há cerca de dois anos no local.

Há cerca de sete anos os moradores foram a uma reunião do orçamento municipal e garantem que o então presidente lhes prometeu que alcatroava a estrada no espaço de dois anos. No entanto, até agora nada foi feito.