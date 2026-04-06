Politécnico de Santarém: testemunhos de uma geração em construção partilhe no Facebook Entre a exigência das aulas, os desafios do dia-a-dia e a construção de um futuro profissional, há uma ideia que une os estudantes do Politécnico de Santarém: aprender vai muito além dos livros.

Marta Ribeiro

Marta Ribeiro “Na Enfermagem Veterinária aprende-se com rigor e responsabilidade” Ser estudante é estar sempre a aprender, não só nas aulas, mas também com as experiências do dia a dia. É ter curiosidade, fazer perguntas e, por vezes, até errar para crescer. É também uma fase de esforço e dedicação, porque nem sempre é fácil conciliar estudos, trabalhos e vida pessoal. No meu caso, ser estudante de Enfermagem Veterinária significa desenvolver um grande sentido de responsabilidade e de cuidado com os animais. Aprendemos não apenas a parte teórica, mas também a importância da prática, da atenção aos detalhes e do respeito pela vida animal.

Nuno Militão “Aprender é um caminho que não termina” Ser estudante é manter a vontade de aprender ao longo da vida. É perceber que o conhecimento não se constrói apenas nos livros, mas também nas experiências, nas pessoas e nos desafios que encontramos pelo caminho. Estudar é continuar a evoluir e procurar transformar aquilo que aprendemos em algo útil para a sociedade.

Maria Gião “Estudar Enfermagem é aprender a cuidar com humanidade” Frequentar o ensino superior é percorrer um caminho de aprendizagem contínua que exige autonomia, responsabilidade e espírito crítico. É uma etapa que permite desenvolver competências e ganhar capacidade para enfrentar novos desafios. Enquanto estudante de Enfermagem, essa experiência torna-se ainda mais profunda. Ser estudante de Enfermagem é aprender a cuidar do outro com humanidade, empatia e ética, lidar diretamente com situações clínicas e tomar decisões responsáveis. É uma formação exigente, que prepara profissionais capazes de unir conhecimento técnico à sensibilidade necessária para promover a saúde e o bem-estar das pessoas.

Matilde Brás Silva “O ensino superior é um privilégio que deve ser valorizado” Integrar o ensino superior é, sobretudo, assimilar um percurso exigente de aprendizagem, crescimento e responsabilidade. Enquanto estudante de Enfermagem e futura enfermeira, esta experiência assume um significado ainda mais complexo, porque nos prepara para cuidar do próximo com conhecimento científico, empatia e sentido ético. É um caminho que exige dedicação, empenho e consciência do impacto que a futura profissão terá na vida das pessoas. Frequentar a licenciatura em Enfermagem é aprender a saber ser, saber estar e saber saber. O ensino superior é um privilégio que deve ser reconhecido e valorizado, porque representa uma oportunidade de desenvolvimento intelectual, profissional, pessoal e social.

Matilde Plantier “Ser estudante é aprender a pensar, respeitar e evoluir” Ser estudante é muitas vezes associado a longas horas de estudo, atenção nas aulas e realização de trabalhos exigentes. No entanto, vai muito além dessas responsabilidades. É cultivar uma mente aberta, capaz de aprender sobre diferentes áreas do conhecimento sem preconceitos nem julgamentos. É também conviver diariamente com pessoas diferentes, com opiniões, valores, experiências e formas de pensar distintas. Esse contacto obriga-nos a ouvir, a respeitar e a compreender perspetivas diferentes das nossas, permitindo-nos crescer não só academicamente, mas também enquanto pessoas. Ser estudante é também aprender a colaborar: estar disponível para ajudar os colegas quando precisam e ter humildade para aceitar ajuda quando enfrentamos dificuldades. No fundo, não significa apenas adquirir conhecimento, mas desenvolver pensamento crítico, empatia e capacidade de evolução contínua. É um processo de construção pessoal que nos prepara não só para uma profissão, mas para participar de forma consciente e responsável no mundo.

David Casanova “Cada aprendizagem é uma semente lançada no futuro” Ser estudante é explorar o mundo com olhos curiosos, aprender com cada erro e cada acerto e acreditar que o conhecimento abre portas. É percorrer caminhos de ideias, enfrentar exames e desafios diários, rir com os amigos e construir, aos poucos, aquilo que queremos ser. Cada esforço acaba por valer a pena e cada aprendizagem transforma-se numa semente que florescerá no futuro.

João Rocha “O ensino superior é compromisso com o futuro” Ser estudante no ensino superior representa um percurso exigente que requer dedicação, empenho e luta. Na Escola Superior de Educação de Santarém, os estudantes têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos científicos e pedagógicos, bem como adquirir competências essenciais para o futuro profissional. O ambiente académico promove não apenas a formação técnica e académica, mas também o desenvolvimento de valores como a cooperação, a ética e o compromisso com a sociedade. Para além da dimensão académica, esta é também uma fase marcante de crescimento pessoal. É neste contexto que se constroem amizades duradouras, se vivem novas experiências e se criam memórias que deixam marca no percurso de vida de cada estudante. Ser estudante no ensino superior é assumir um compromisso com a aprendizagem, com o desenvolvimento pessoal e com a construção de um futuro profissional sólido.

Isabel Reis “O futuro constrói-se um pequeno conhecimento de cada vez” Ser estudante é caminhar entre dúvidas e descobertas, onde cada pergunta abre portas para novos mundos. É aprender a cair, levantar e tentar outra vez com mais coragem. Nos cadernos não ficam apenas notas, ficam também sonhos escritos à pressa. No fundo, ser estudante é construir o futuro um pequeno conhecimento de cada vez.

Tomás Fróis “Este mestrado mostrou-me o verdadeiro significado de inovar” Fazer o Mestrado em Informática Aplicada no Instituto Politécnico de Santarém tem sido uma experiência que mudou genuinamente a forma como vejo a tecnologia e a investigação. Desenvolvi a capacidade de trabalhar em projectos reais, desde sistemas de inteligência artificial a infraestruturas de rede. Descobri também o mundo da escrita científica, aprendendo a estruturar artigos e a fundamentar argumentos com rigor, algo que nunca imaginei fazer enquanto estudante. O contacto com docentes activos em investigação e a participação em projectos tornou tudo muito mais próximo da realidade profissional. Para mim, este mestrado não foi apenas mais um grau académico: foi o momento em que percebi o que realmente significa investigar, inovar e contribuir para a área da informática.

Pedro Guedes “No IPSantarém encontra-se proximidade e ensino de qualidade” Ser estudante é assumir o compromisso de crescer de forma íntegra e consciente, apoiado pelos muitos recursos institucionais disponíveis. É também preparar-me para um futuro profissional desafiante, mais sólido e cada vez mais competitivo. Destaco a qualidade do ensino, a proximidade e o acompanhamento personalizado, factores que fazem do IPSantarém uma escola de referência.