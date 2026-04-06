Torres Novas celebra o centenário do casamento de D. Isabel e Carlos V

A Câmara de Torres Novas associa-se ao programa nacional das comemorações do V centenário do matrimónio da infanta D. Isabel de Portugal e o imperador Carlos V. A iniciativa é desenvolvida pela Academia Portuguesa de História em conjunto com os municípios de Almeirim, Alter do Chão, Chamusca, Elvas, Lisboa, Mafra, Ponte de Sor e Torres Novas.

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes recebe no dia 12 de Abril, pelas 17h00, uma conferência dedicada a D. Isabel, destacando o seu papel político, cultural e simbólico na Europa do século XVI, com António Camões Gouveia, ex-professor da Faculdade Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (FCSH). O evento conta ainda com um momento musical, com início às 16h00, com o quarteto Prometheus.