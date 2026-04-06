Vila Franca de Xira assinala Dia Mundial da Saúde com rastreios gratuitos

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira, em parceria com o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira e a ULS Estuário do Tejo, vão assinalar, na terça-feira, 7 de Abril, o Dia Mundial da Saúde com a realização de rastreios e conversas com especialistas.

O “II Open Day da Saúde Vila Franca de Xira 2026” vai decorrer no Museu do Neo-Realismo, na cidade de Vila Franca de Xira, entre as 10h00 e as 17h00.

O evento conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira e dos SMAS.