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Sociedade | 06-04-2026 10:42

Vila Franca de Xira assinala Dia Mundial da Saúde com rastreios gratuitos

medico saude
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Iniciativa decorre dia 7 de Abril, no Museu do Neo-Realismo, entre as 10h00 e as 17h00.

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira, em parceria com o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira e a ULS Estuário do Tejo, vão assinalar, na terça-feira, 7 de Abril, o Dia Mundial da Saúde com a realização de rastreios e conversas com especialistas.
O “II Open Day da Saúde Vila Franca de Xira 2026” vai decorrer no Museu do Neo-Realismo, na cidade de Vila Franca de Xira, entre as 10h00 e as 17h00.
O evento conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira e dos SMAS.

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