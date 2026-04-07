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Sociedade | 07-04-2026 18:00

Alenquer promove workshops de reanimação infantil

Alenquer promove workshops de reanimação infantil
Foto: CM Alenquer
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As sessões, dirigidas a várias idades, decorrem no Parque Urbano da Romeira no âmbito do Dia Mundial da Saúde.

O Município de Alenquer vai promover, no próximo dia 11 de Abril, um ciclo de workshops dedicados à reanimação em contexto de emergência, com especial foco na população infantil. A iniciativa decorre no Parque Urbano da Romeira, a partir das 11h00, e insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Saúde.
Ao longo do dia estão previstas três sessões dirigidas a diferentes faixas etárias, com o objectivo de sensibilizar e capacitar crianças, jovens e adultos para a actuação em situações de emergência. A participação nas actividades requer inscrição prévia.
A primeira sessão, intitulada “Brincar a Reanimar”, realiza-se às 11h30 e destina-se a crianças entre os 3 e os 10 anos, promovendo a aprendizagem de noções básicas de socorro através de uma abordagem lúdica.
Durante a tarde, pelas 15h30, terá lugar a actividade “A minha 1.ª aula de Emergência”, dirigida a crianças dos 6 aos 10 anos, com conteúdos adaptados à idade e centrados na importância da resposta rápida em situações críticas.
O programa encerra às 16h30 com o workshop “Urgências em Crianças”, destinado a jovens a partir dos 15 anos e a adultos, abordando procedimentos essenciais de actuação em casos de emergência pediátrica.

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