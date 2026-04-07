Alenquer promove workshops de reanimação infantil

O Município de Alenquer vai promover, no próximo dia 11 de Abril, um ciclo de workshops dedicados à reanimação em contexto de emergência, com especial foco na população infantil. A iniciativa decorre no Parque Urbano da Romeira, a partir das 11h00, e insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Saúde.

Ao longo do dia estão previstas três sessões dirigidas a diferentes faixas etárias, com o objectivo de sensibilizar e capacitar crianças, jovens e adultos para a actuação em situações de emergência. A participação nas actividades requer inscrição prévia.

A primeira sessão, intitulada “Brincar a Reanimar”, realiza-se às 11h30 e destina-se a crianças entre os 3 e os 10 anos, promovendo a aprendizagem de noções básicas de socorro através de uma abordagem lúdica.

Durante a tarde, pelas 15h30, terá lugar a actividade “A minha 1.ª aula de Emergência”, dirigida a crianças dos 6 aos 10 anos, com conteúdos adaptados à idade e centrados na importância da resposta rápida em situações críticas.

O programa encerra às 16h30 com o workshop “Urgências em Crianças”, destinado a jovens a partir dos 15 anos e a adultos, abordando procedimentos essenciais de actuação em casos de emergência pediátrica.